Не всі кадрові ротації наберуть голоси - Железняк про зміни в Кабміні

Народний депутат Ярослав Железняк продовжує розповідати про зміни в уряді.

Про це він написав у повідомленні у соціальній мережі.

Проте офіційно ця інформація ще не підтверджена.

"Є обґрунтоване відчуття, що на найближчому засіданні не всі кадрові ротації наберуть голоси", - йдеться у повідомленні.

Раніше глава фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив про зміни в кадровій політиці у Міністерстві оборони.

За його словами, зокрема, Олексій Резніков начебто переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва у межах уряду.

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що новим міністром оборони замість Олексія Резнікова може стати голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

До того ж раніше Резніков прокоментував чутки про свою відставку. Мовляв, ніхто не вічний у кріслі.

Також Резніков не планує очолювати інше міністерство. Мовляв, це для нього стало новиною.

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