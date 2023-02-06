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Не всі кадрові ротації наберуть голоси - Железняк про зміни в Кабміні

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Не всі кадрові ротації наберуть голоси - Железняк про зміни в Кабміні

Фото: Офіс президента України

Нардеп анонсував кадрові зміни в уряді.

Народний депутат Ярослав Железняк продовжує розповідати про зміни в уряді. 

Про це він написав у повідомленні у соціальній мережі. 

Проте офіційно ця інформація ще не підтверджена.

"Є обґрунтоване відчуття, що на найближчому засіданні не всі кадрові ротації наберуть голоси", - йдеться у повідомленні. 

Раніше глава фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив про зміни в кадровій політиці у Міністерстві оборони.

За його словами, зокрема, Олексій Резніков начебто переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва у межах уряду.

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що новим міністром оборони замість Олексія Резнікова може стати голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

До того ж раніше Резніков прокоментував чутки про свою відставку. Мовляв, ніхто не вічний у кріслі

Також Резніков не планує очолювати інше міністерство. Мовляв, це для нього стало новиною. 

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