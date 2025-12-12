Кремль. / © Associated Press

Москва поки не бачила «відредаговані версії» мирного плану США щодо війни в Україні. Однак, в РФ припускають, що їм може багато чого не сподобатися.

Про це заявив помічник президента-диктатора Російської Федерації Юрій Ушаков.

«Москва має побачити, що сталося з тими „паперами“ США щодо мирного врегулювання в Україні після контактів Вашингтона з європейцями та Києвом», — нахабно висловився представник Кремля.

З його слів, те, що США узгоджує з Україно та Європою «має бути показано нам». Це, погрожує Ушаков» «викличе відповідну реакцію».

«Я думаю, що ми теж не всім будемо задоволені», — висловився він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в мирних пропозиціях України є територіальні поступки. З його слів, у пропозиціях, які Київ надіслав Штатам, «насамперед йдеться про те, на які територіальні поступки Україна готова піти».

Видання Le Monde з посиланням на джерела наголошує, що Україна готова піти на складну територіальну поступку, погодившись на створення демілітаризованої зони на Донбасі в межах нового мирного плану. У Європі це рішення підтримали, розглядаючи його як спосіб зупинити майже чотири роки війни.

