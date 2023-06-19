Не вступ до НАТО: Столтенберг розповів, що дадуть Україні рішення на майбутньому саміті

За словами очільника Альянсу, зараз триває український контрнаступ, і що більше територій зможуть звільнити ЗСУ, то "сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що майбутні рішення країн-членів на саміті у Вільнюсі наблизять Україну до Альянсу.

Про це Столтенберг заявив на зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує офіційний сайт НАТО.

Генсек Альянсу повідомив, що липневий вільнюський саміт викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

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Члени НАТО обговорять на цій зустрічі прагнення України до членства. Країни-члени блоку працюють над багаторічним пакетом допомоги для Києва і над створенням нової Ради Україна-НАТО. Мета Ради – проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми ухвалимо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", – запевнив Столтенберг.

Столтенберг – про контрнаступ ЗСУ

Генсек НАТО також наголосив, що на сьогодні світ стикається з найскладнішим безпековим середовищем для теперішнього покоління у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України.

"Минулого року президент Путін скерував сотні тисяч військових до України, спричинивши смерть і руйнування. Україна має право звільнити свою землю. І зараз йде контрнаступ. Що більше землі зможуть звільнити українці, то сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів", – заявив Столтенберг.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією", – наголосив він.

Генсек Альянсу вкотре зазначив, що НАТО не є стороною конфлікту, однак підтримує право України на самозахист, закріплене у Статуті ООН.

Що "світить" Україні на саміті НАТО

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі Україна може розраховувати на гарантії безпеки, але – не на отримання офіційного запрошення до членства в Альянсі.

Відповідаючи на запитання про перспективу членства України в НАТО, Столтенберг виокремив практичний і політичний елементи цього процесу. Практичним елементом має стати "всеосяжний пакет допомоги та багаторічна програма, яка допоможе перейти від доктрин радянської епохи до доктрини й обладнання стандартів НАТО". А політичним – створення Ради Україна-НАТО: "Ми наблизимо Україну до НАТО в політичному плані".

Додамо, видання The New York Times інформувало, що Столтенберг пропонував президенту США Джо Байдену, щоб Україна не проходила стандартну процедуру для претендентів на членство (йдеться про звільнення України від виконання ПДЧ) .Однак згодом сам Байден заявив, що виступає проти спрощених умов для вступу України до Альянсу.

В очікувані липневого саміту НАТО у Вільнюсі: що обіцяють Україні

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