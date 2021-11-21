"Не втратила імперські інстинкти": Сурков у пропагандистській статті заявив, що "Росія розширюватиметься"

"Не втратила імперські інстинкти": Сурков у пропагандистській статті заявив, що "Росія розширюватиметься"

Сурков вважає, що Кремль зумів захопити Крим за рахунок "хаотизації" України.

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков, якого називали куратором проросійських бойовиків на Донбасі, написав нову пропагандистську статтю, в якій "пророкував" Росії розширення.

Стаття з'явилася на сайті " Актуальні коментарі ".

Сурков вважає, що імперії зараз перейменовані на наддержави. За його словами, окупація Криму – це "приклад консолідації суспільства за рахунок хаотизації сусідньої країни".

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"Скарги Брюсселя та Вашингтона на втручання Москви... показують, що наша держава не втратила імперських інстинктів", — заявив експомічник Путіна.

Сурков у пропагандистській статті пише, що людство очікує глобалізація, інтернаціоналізація та "нове всесвітнє збирання земель", у якому нібито візьме участь Росія.

"Росія розширюватиметься не тому, що це добре, і не тому, що це погано, а тому, що це фізика", — такими словами завершує свою статтю поплічник Путіна.

Раніше повідомляли, що президент країни-агресорки Володимир Путін написав цинічну пропагандистську історію України.

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