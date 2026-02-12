"Не винесу погану угоду на референдум": Зеленський зробив заяву про мир і вибори

Зеленський: не варто ставити на референдум невигідну мирну угоду / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський не готовий виносити на голосування українців «погану мирну угоду», навіть якщо йдеться про потенційний референдум або вибори. Водночас саму ідею проведення виборів під час війни він прямо пов’язує з позицією Москви.

Про це він розповів для The Atlantic.

«Я не думаю, що ми повинні виносити погану угоду на референдум», — підкреслив президент.

Окремо Зеленський зауважив, що тема проведення виборів під час війни активно просувається саме російською стороною. За його словами, Москва зацікавлена у зміні влади в Україні.

«Ідея виборів під час війни походить від росіян, тому що вони хочуть позбутися мене», — сказав він.

Нагадаємо, український президент також розкрив, за якої умови можливі розмови про території з Росією.

Зокрема Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до діалогу та підтримку мирних ініціатив США, наголосивши, що Україна не є перешкодою для завершення війни. Проте наголосив, що не можна проводити мирні переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території РФ або Білорусі.