"Не є ані Миколаєм, ані Робін Гудом": Вірастюк здивував Мережу образом депутата-супергероя

Народний депутат від “Слуги народу” позував фотографові у шапочці “Капітана Америки”.

У четвер, 25 листопада, народний депутат від політичної партії “Слуга народу” Василь Вірастюк несподівано понарікав на те, що крісло у Верховній Раді не робить нікого супергероєм і опублікував своє фото в образі героя американських коміксів.

Іронічний пост у соцмережі Facebook уже викликав бурхливу реакцію, набираючи сотні лайків та десятки коментарів.

У підписі до фото Вірастюк зауважив, що нардепа-мажоритарника виборці переважно бачать як супергероя, для якого немає жодних перешкод і який все може.

Скриншот

“Насправді, він діє і працює винятково в межах своїх "депутатських повноважень", прописаних Законом. І не є ані Миколаєм, ані Робін Гудом, ані ще кимось... “ - наголосив Василь Вірастюк.

Також читайте Нардепу Вірастюку погрожували вбивством

За його словами, до таких висновків він прийшов, опираючись “на особисті спостереження за часи роботи на посаді народного депутата ВР”.

Нагадаємо, у квітні цього року ЦВК визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.

Читайте також: