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Не задекларував майно на 1,7 млн: САП повідомила про підозру нардепу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Не задекларував майно на 1,7 млн: САП повідомила про підозру нардепу

Фото: УНІАН

У декларації депутат "забув" вказати про 2 автівки, якими він користувався, а також про дохід його цивільної дружини.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила підозру чинному народному депутату, який не задекларував своє майно на суму 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав 2 автомобілі, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам. Також нардеп не вказав дохід його цивільної дружини в сумі майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більш ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Ця інформація підтвердилася матеріалами перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та результатами розслідування детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Ім'я депутата САП не вказує. За інформацією проєкту Радіо Свобода "Схеми", йдеться про депутата від фракції "Батьківщина" Михайла Волинця, але офіційного підтвердження цієї інформації нема.

Раніше повідомлялося, що голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку після підозри НАБУ.

Нагадаємо, що в Києві суддя відмовилася подавати декларацію "через релігійні переконання".

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Дата публікації
Перегляди
683
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