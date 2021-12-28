"Не збираюся погоджувати із Зеленським": Порошенко уточнив, коли може повернутися до України

Він обіцяє дати відповіді на всі запитання.
П'ятий президент України Петро Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України у першій половині січня 2022 року.
Про це інформує "5 канал".
"У першій половині січня я точно, згідно зі своїм графіком, який не збираюся погоджувати із Зеленським, повернуся в Україну. І дам відповіді на всі питання. І з приводу державної зради, і щодо фінансування тероризму", - розповів Петро Порошенко в інтерв'ю ЗМІ у понеділок.
П'ятого президента підозрюють у державній зраді. Ідеться про купівлю Україною вугілля в ОРДЛО в перші роки війни за посередництва Віктора Медведчука.
Сам Петро Порошенко нині перебуває за кордоном, але обіцяє повернутись у першій половині січня.
Читайте також:
- Вбивство журналіста Шеремета: з Антоненка зняли електронний браслет
- В Ізраїлі випробовують новий препарат проти COVID-19: вже є приголомшливі результати
- У Маріуполі "злодій в законі" керував бандою, яка викрадала людей та змушувала їх продавати наркотики