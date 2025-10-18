"Не зійшлися у думках": чому Трамп не дав "Томагавки" Зеленському

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп та лідер України Володимир Зеленський не зійшлися у думках щодо майбутнього у війні з Росією після зустрічі у п’ятницю, 17 жовтня. У Трампа склалося враження, що Київ прагне «ескалації та продовження конфлікту».

Трамп та Зеленський виразили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні, і у «прямій та чесній» розмові американський лідер дав чітко зрозуміти, що Київ поки що не отримає далекобійного озброєння для ударів по Росії. Про це повідомило видання CNN з посиланням на джерела.

«Трамп і Зеленський провели кілька годин разом зі своїми найближчими помічниками в п’ятницю, що, за словами кількох осіб, знайомих з ситуацією, було напруженою, відвертою і, часом, „незручною“ дискусією», — йдеться у матеріалі.

Один із посадовців розповів, що у Дональда Трампа склалося враження, наче Україна «прагне ескалації та продовження конфлікту». Також американський лідер був стурбований потенційними втратами під час зими, яка обіцяє бути суворою.

Коментарі лідерів після переговорів

Невдовзі після зустрічі Дональд Трамп виклав допис на своїй сторінці у мережі Truth Social, де прокоментував переговори з Володимиром Зеленським. Він назвав зустріч «цікавою» і «теплою», і заявив, що сказав Зеленському, як і напередодні Путіну про те, що настав час укласти угоду.

«Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить!», — написав Дональд Трамп.

Скриншот допису Дональда Трампа після переговорів з Володимиром Зеленським

Як пише CNN, Дональд Трамп пояснив оточуючим, що це пов’язано з «реаліями поточного стану конфлікту». Один із чиновників зазначив, що обидві сторони повинні укласти угоду, додавши, що «умови лише погіршуватимуться».

Володимир Зеленський натомість після зустріч виклав допис у своєму Telegram-каналі, назвавши переговори з Трампом такими, що «можуть реально наблизити закінчення цієї війни».

«Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує. Розраховуємо на тиск США», — заявив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».