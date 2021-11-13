"Не зміг встати з ліжка": цивільна дружина повідомила, що стан Саакашвілі "серйозно погіршився"

Політика мають евакуювати до реанімації.
Стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі настільки погіршився, що його потрібно евакуювати до реанімації.
Про це стверджує його цивільна дружина і нардепка України Єлизавета Ясько.
"Буквально тільки що (вечір 13 листопада) стан Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг встати з ліжка. Зараз його повинні евакуювати до реанімації! Але куди? У жахливій в’язниці без медичного обладнання в Глдані. Пригнали реанімобіль до в'язниці", - написала Ясько у Facebook.
Вона також передала слова лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе, який перебуває всередині: "Час спливає, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту з кожним днем стає все гірше. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає".
Нагадаємо:
- 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.
- Через погіршення здоров'я 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.
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