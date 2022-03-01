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"Не зможуть поширювати брехню і виправдовувати війну Путіна": в ЄС анулювали ліцензії великих російських ЗМІ

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"Не зможуть поширювати брехню і виправдовувати війну Путіна": в ЄС анулювали ліцензії великих російських ЗМІ

Associated Press

Ліцензії RT і Sputnik, а також їхніх дочірніх компаній, анулювали.

Європейський союз заборонив мовлення великих російських ЗМІ.

Про це у вівторок, 1 березня, на засіданні Європарламенту заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми анулювали ліцензії пропагандистської машини Кремля. Телеканал RT і агентство Sputnik, а також їхні дочірні компанії, не зможуть більше поширювати свою брехню і виправдовувати війну Путіна в нашому Союзі", - зазначила вона, додавши, що це безпрецедентний крок Європейського Союзу і наших партнерів у відповідь на безпрецедентну агресію з боку Росії.

Як повідомлялось, понад 20 міжнародних провайдерів вимкнули російські новинні телеканали.

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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