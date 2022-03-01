"Не зможуть поширювати брехню і виправдовувати війну Путіна": в ЄС анулювали ліцензії великих російських ЗМІ

"Не зможуть поширювати брехню і виправдовувати війну Путіна": в ЄС анулювали ліцензії великих російських ЗМІ

Ліцензії RT і Sputnik, а також їхніх дочірніх компаній, анулювали.

Європейський союз заборонив мовлення великих російських ЗМІ.

Про це у вівторок, 1 березня, на засіданні Європарламенту заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми анулювали ліцензії пропагандистської машини Кремля. Телеканал RT і агентство Sputnik, а також їхні дочірні компанії, не зможуть більше поширювати свою брехню і виправдовувати війну Путіна в нашому Союзі", - зазначила вона, додавши, що це безпрецедентний крок Європейського Союзу і наших партнерів у відповідь на безпрецедентну агресію з боку Росії.

Як повідомлялось, понад 20 міжнародних провайдерів вимкнули російські новинні телеканали.