"Не знаю, чи буде це мирно": Байден попередив про можливі наміри Трампа, якщо йому “не сподобається” результат виборів у США

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований тим, що майбутні президентські вибори можуть не пройти мирно. За його словами, риторика Дональда Трампа може призвести до “небезпечного” результату.

Про це пише Washington Post.

“Я впевнений, що вони будуть вільними й чесними. Я не знаю, чи будуть вони мирними. Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат виборів, було дуже небезпечним”, — заявив Байден.

Він також згадав про відмову кандидата у віцепрезиденти Трампа, сенатора Джей Ді Венса, визнати програш колишнього президента на виборах 2020 року.

Нагадаємо, Байден зробив нову заяву про Україну.

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