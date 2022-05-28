"Не зовсім розуміє чи не хоче це робити": Зеленський відповів, як Путін так неправильно оцінив Україну

"Не зовсім розуміє чи не хоче це робити": Зеленський відповів, як Путін так неправильно оцінив Україну

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, як президент Росії Володимир Путін міг так неправильно оцінити Україну перед вторгненням. Зокрема, на думку глави держави, голова Кремля не розуміє, що українці не хочуть бути частиною російського світу.

Зеленський також сказав, що Путін також трохи переоцінив свою армію.

Про це президент розповів в інтерв’ю проєкту Nieuwsuur нідерландського телеканалу NOS.

"Мені здається, що він (Путін – ред.) просто не зовсім розуміє чи не хоче це робити. Або не розуміє, що тут люди не хочуть бути частиною російського світу, частиною Російської Федерації. Люди хочуть просто жити в своїй державі. Він, напевно, і трішки переоцінив свою армію, мені так здається", – розповів Зеленський.

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Він також висловив думку, що Україні допомагає набутий досвід від початку війни ще 2014 року.

Тоді журналістка запитала: "Ви також недооцінили Путіна? Бо Ви мали інформацію від США декілька місяців тому про військове вторгнення, але Ви нічого не робили, поки Росія не вторглася".

"По-перше, наша країна готувалася. Ми знали, що це може бути в будь-який момент", – відповів президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що державі ще за рік до війни пропонували "бити в дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави", проте це могло б поставити хрест на економіці України.

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