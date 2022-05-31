"Не зупиняюсь!": Денісова заявила, що оскаржить своє звільнення в суді

"Не зупиняюсь!": Денісова заявила, що оскаржить своє звільнення в суді

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що парламент звільнив її всупереч Конституції, законам України та міжнародним стандартам. Це рішення ексобмудсменка оскаржить у суді.

Водночас Денісова повідомила, що не зупиняється та надалі захищатиме Україну та права її громадян.

Про це ексуповноважена написала в Мережі.

"Сьогодні останній день мого перебування на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я вдячна Вам всім. Я вдячна моїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу", – йдеться у повідомленні Денісової.

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"Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді. Закон єдиний для всіх! Не зупиняюсь! Надалі захищатиму Україну та права наших громадян", – додала вона.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада звільнила Денісову з посади уповноваженої з прав людини.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов заявляв, що нібито від початку війни Денісова не займалась своєю роботою та перебувала за кордоном.

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