Небензя накивав п’ятами з засідання Радбезу ООН, щоб не чути виступу українського постпреда

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя покинув залу засідання Ради Безпеки ООН.

Про це пише Укрінформ.

Це він зробив, за його словами, щоб не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці.

У відповідь останній відреагував на втечу Небензі.

Український постпред сподівається, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу.

«Я шкодую, що Рада Безпеки все ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення - це громадив брехню за брехнею. На кожному засіданні. Про кожен аспект агресивної війни, яку замовив його господар у лютому», - зауважив Кислиця.

Він також зацитував російського постпреда, який запевняв, що «метою спеціальної військової операції Росії не є окупація України або заподіяння шкоди місцевому населенню» і що вона «не впливає на критично важливу цивільну інфраструктуру».

Проте унаслідок цілеспрямованих російських атак, починаючи з 24 лютого 2022 року, українські правоохоронці зафіксували пошкодження або руйнування 51 412 об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше Кислиця закликав представників Ірану в ООН з'ясувати, чи бере Іран участь у війні Росії проти України. "Чому ваш уряд вбиває мирних жителів у Києві? Як миритися з цим?" – поцікавився він.

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