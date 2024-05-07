"Небезпечна ескалація": Єгипет та інші країни засудили військову операцію Ізраїлю в Рафаху

Єгипет вважає це небезпечною ескалацією, яка ставить під загрозу життя понад мільйона палестинців.

Єгипет рішуче засудив військову операцію Ізраїлю в ніч проти 7 травня з метою взяти під контроль КПП Рафах на єгипетському кордоні з боку Гази.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Єгипет рішуче засуджує ізраїльську військову операцію в палестинському Рафаху, в результаті якої Ізраїль [взяв] контроль над палестинською стороною кордону", – йдеться в заяві МЗС Єгипту.

"Єгипет вважає це небезпечною ескалацією, яка ставить під загрозу життя понад мільйона палестинців, які в першу чергу залежать від цього переходу", – додали в міністерстві.

У WP зазначили, що контрольно-пропускний пункт Рафах є основним маршрутом виходу з Гази, зокрема й для важкохворих пацієнтів, які потребують медичної допомоги в Єгипті чи інших місцях, а також основним пунктом в’їзду гуманітарної допомоги до Сектора.

Єгипет у заяві закликав ізраїльську владу до "самообмеження" та застеріг її від дій, які "могуть загрожувати долі невтомних зусиль, докладених для досягнення постійного припинення вогню" в Газі.

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Інші регіональні сили також засудили дії Ізраїлю в Рафаху. Так, МЗС Саудівської Аравії попередило про "небезпеку" нападу ізраїльських військ на Рафах і звинуватило країну у "явних порушеннях" міжнародного права та резолюцій, які закликають припинити війну в Газі.

Віце-президент Туреччини Джевдет Їлмаз звинуватив Ізраїль у скоєнні воєнного злочину під час наземної атаки по Рафаху.

Водночас верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що побоюється гуманітарних втрат внаслідок ізраїльської операції в Рафаху.

"Знову почався сухопутний наступ на Рафах, незважаючи на всі запити міжнародної спільноти, США, країн-членів Європейського Союзу, усі, хто просив Нетаньяху не атакувати Рафах. Я боюся, що це знову призведе до багатьох жертв, жертв серед цивільного населення, що б там не говорили", – висловився Боррель.

Нагадаємо, Ізраїль в ніч проти 7 травня почав завдавати ударів по об'єктах бойовиків ХАМАСу на території міста Рафах на півдні Гази.

Вранці 7 травня ізраїльські війська повідомили, що їхня 401-ша бронетанкова бригада захопила КПП Рафах.

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