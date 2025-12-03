"Найнебезпечніша людина": колишня речниця Зеленського відверто поділилась спогадами про Єрмака

Андрій Єрмак і Юлія Мендель / © УНІАН

Реклама

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак мав значний вплив на главу держави та нерідко викривлював для нього інформацію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Мендель, Єрмак подавав Зеленському дані у вигідній для себе формі.

Реклама

«Він передавав інформацію президенту так, як йому було зручно або як він її інтерпретував», — заявила вона.

Вона також стверджує, що ексглава ОП іноді блокував виконання рішень Зеленського.

«Були випадки, коли він телефонував посадовцям і просив не виконувати те, що доручив президент», — розповіла Мендель.

На її думку, Єрмак фактично контролював потік рішень у владі:

Реклама

«Через нього проходило все. Він був фільтром у владі», — сказала вона, додавши, що вважає його «найнебезпечнішою людиною в нинішній владній вертикалі».

«Я зараз про це говорю, і мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива. Тому що Андрій Борисович — це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знає, це зрозуміють», — сказала Мендель.

Мендель також згадала ситуацію 2019 року під час візиту української делегації до США. За її словами, тоді Єрмак цікавився у одного з американських політичних консультантів, «як йому стати президентом країни». На її думку, це свідчить про його «політичні амбіції».

Водночас вона наголосила, що навіть після відставки Єрмак може зберігати вплив на політичні процеси в Україні та контакти з правоохоронними структурами.

Реклама

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Андрій Єрмак у 2024 році відхилив його пропозицію налагодити прямий контакт із Джаредом Кушнером — зятем тодішнього президента США. За словами Кулеби, після особистої зустрічі з Кушнером він вважав, що такий канал комунікації міг би посилити зовнішньополітичні позиції України.

Втім, як стверджує ексміністр, Єрмак відповів, що «Кушнер не при ділі і робити ставку на нього не потрібно», через що можливу дипломатичну взаємодію було фактично поховано. Кулеба наголошував, що нині цей втрачений контакт має особливе значення, оскільки Кушнер став одним із ключових учасників американських переговорних процесів щодо України.