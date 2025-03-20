Небезпека на ЗАЕС: що буде з атомною станцією у разі передавання під управління США

Основна небезпека, за словами Рейтеровича, полягає у відсутності чітких механізмів контролю.

Політолог Ігор Рейтерович висловив занепокоєння щодо можливих ризиків майбутнього управління Запорізькою АЕС. Він припустив, що за певних умов станція може постачати енергію не лише Україні, а й Росії, зокрема з окупованими територіями.

Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

На думку експерта, якщо в управлінні Запорізькою атомною електростанцією братимуть участь США, то постає питання про довгострокові гарантії щодо її роботи.

“Якщо Сполучені Штати дійсно матимуть стосунок до управління станцією, виникає питання: а де гарантія, що вона не працюватиме на дві країни?” – наголосив Рейтерович.

Він уточнив, що йдеться не лише про енергозабезпечення України, але й про потенційне подавання електроенергії на тимчасово окуповані території, які нині контролює Росія.

“Про ці нюанси зараз згадують навіть профільні експерти, і ми повинні враховувати всі ризики”, – підкреслив політолог.

Нагадаємо, нещодавно в США заявили, що можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни.

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