"Небезпека одна": Лукашенко заявив, що у разі наступу на Донбасі Мінськ разом з Москвою воюватиме проти України

"Небезпека одна": Лукашенко заявив, що у разі наступу на Донбасі Мінськ разом з Москвою воюватиме проти України

Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь із російською армією.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Небезпека одна - що вони (Україна, - Ред.) зроблять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу", - заявив Лукашенко в інтерв'ю для YouTube-каналу Соловйов Live.

За його словами, у такому разі Білорусь діє як Росія.

"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як поведеться білоруська армія у разі наступу на Донбасі.

Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь із російською армією.

"Звісно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше Лукашенко заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу. Водночас білоруський “бацька” впевнений, що до збройного конфлікту справа не дійде.

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