"Небезпека російського нападу дуже реальна": трансатлантичні партнери поспілкувалися про ситуацію довкола України

Зараз головним завданням є тримати відкритим вікно для дипломатії.
Канцлер ФРН Олаф Шольц, президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон, Польщі Анджей Дуда, Румунії Клаус Йоханніс, прем’єр-міністри Італії Маріо Драгі, Великої Британії Борис Джонсон і Канади Джастін Трюдо, а також очільники ЄС і НАТО телефон обговорили ситуацію в Україні та навколо неї.
Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, - пише Укрінформ.
Усі зійшлися на думці, що небезпека російського нападу на Україну дуже реальна.
Лідери також єдині в очікуванні, що Росія повинна утримуватися від провокацій та подальшої ескалації, а натомість надіслати терміново необхідний сигнал щодо деескалації та знову надати відповідь, конструктивну, на пропозиції щодо переговорів від США та союзників, повідомив речник.
Зараз головним завданням є тримати відкритим вікно для дипломатії, в цьому сенсі уряд США оцінить останню відповідь Росії.
"Реалізація Мінських домовленостей має продовжуватися за підтримки Німеччини та Франції в Нормандському форматі", - констатували лідери.
Вони знову висловили свою незмінну солідарність і підтримку Україні.
Водночас глави держав, урядів і міжнародних організацій підтвердили готовність прийняти рішення про дуже далекосяжні заходи у разі подальшої агресії Росії проти України.
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