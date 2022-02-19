"Небезпека російського нападу дуже реальна": трансатлантичні партнери поспілкувалися про ситуацію довкола України

"Небезпека російського нападу дуже реальна": трансатлантичні партнери поспілкувалися про ситуацію довкола України

Зараз головним завданням є тримати відкритим вікно для дипломатії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон, Польщі Анджей Дуда, Румунії Клаус Йоханніс, прем’єр-міністри Італії Маріо Драгі, Великої Британії Борис Джонсон і Канади Джастін Трюдо, а також очільники ЄС і НАТО телефон обговорили ситуацію в Україні та навколо неї.

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, - пише Укрінформ.

Усі зійшлися на думці, що небезпека російського нападу на Україну дуже реальна.

Лідери також єдині в очікуванні, що Росія повинна утримуватися від провокацій та подальшої ескалації, а натомість надіслати терміново необхідний сигнал щодо деескалації та знову надати відповідь, конструктивну, на пропозиції щодо переговорів від США та союзників, повідомив речник.

Зараз головним завданням є тримати відкритим вікно для дипломатії, в цьому сенсі уряд США оцінить останню відповідь Росії.

"Реалізація Мінських домовленостей має продовжуватися за підтримки Німеччини та Франції в Нормандському форматі", - констатували лідери.

Вони знову висловили свою незмінну солідарність і підтримку Україні.

Водночас глави держав, урядів і міжнародних організацій підтвердили готовність прийняти рішення про дуже далекосяжні заходи у разі подальшої агресії Росії проти України.

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