Небезпека вторгнення Росії та світова реакція на загрозу. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Після повернення з Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки та оборони, що відбулася в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський телефоном провів термінову розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Читати далі –>
- Допомога Україні у протистоянні російській агресії посилила двопартійну єдність у США, а також сприяла об’єднанню позиції країн Північноатлантичного альянсу. Читати далі –>
- Президент США має намір у неділю, 20 лютого 2022 року провести засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації навколо України у зв'язку з вторгненням в Україну, яке готується Росією. Читати далі –>
- НАТО бачить ознаки того, що Росія може зробити повномасштабний напад на Україну. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг Читати далі –>