Небоєздатність російських військ та поява нової "Чорнобаївки": п'ять головних подій ночі 10 квітня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять головних подій ночі:
- Близько чверті російських військ, які були залучені під час вторгнення в Україну, є "фактично небоєздатними" через великі втрати, погану матеріально-технічну базу та технічні умови. Про це повідомляє CNN із посиланням на європейського високопосадовця. Читати далі –>
- Українські військові завдали удару по скупченню сил російських окупантів на аеродромі в Мелітополі. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, з них 55 - посмертно. Читати далі –>
- Канада відправить кілька чартерних рейсів для українських біженців, які хочуть виїхати з Європи. Про це розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє The Washington Post. Читати далі –>
- Керівник "Енергоатома" Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу, де російські військові рили окопи та намагалися будувати фортифікаційні споруди. Як йдеться у повідомленні "Енергоатома", на цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану. Читати далі –>