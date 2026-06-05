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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Нечуваний лист Зеленського до Трампа: стало відомо, чи відповів президент США

В Офісі президента кажуть, що лист Зеленського до Трампа не залишився без відповіді.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зеленський і Трамп.

Зеленський і Трамп. / © Getty Images

Президент Україна Володимир Зеленський надсилав американському колезі Дональду Трампу лист. Сполучені Штати Америки відповіли на послання.

Про це журналістам заявив радник глави держави Дмитро Литвин.

«Так. Вона (відповідь — Ред.) технічна і в роботі. Деталі не розкриваємо», — розповів він.

Зауважимл, що український лідер наступного дня після відправлення листа розповів журналістам, що напередодні особисто зустрівся з конгресменами та сенаторами, які приїхали до України.

Лист до Трампа — що відомо

Наприкінці травня Зеленський надіслав Трампу відчайдушного листа з терміновим закликом допомогти захистити українське небо від балістичних ракет РФ. Глава держави звернувся до Америки на тлі нових погроз Кремля атакувати Київ, адже сили ППО зіьткунлися із критичним виснаженням запасів для систем ППО Patriot.

Пізніше Зеленський пояснив свій безпрецедентний лист до Трампа та Конгресу. Він зауважив, що не часто лідери іншої держави звертаються листом одночасно до президента та Конгресу. Втім, додав він, «ситуація зараз така: треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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