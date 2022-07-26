Недипломатичний "дипломат" Росії: топ-5 найабсурдніших заяв Лаврова про Україну

Головний "дипломат" Росії, міністр закордонних справ Сергій Лавров відомий своїми далеко не дипломатичними, а нерідко й абсурдними заявами.

Російська опозиціонерка Ольга Курносова переконана – Лавров давно перестав бути дипломатом і нині озвучує наративи партії війни, граючи "злого слідчого".

Проте заяви Лаврова спрямовані виключно на внутрішню аудиторію. За кордоном вони викликають подив або взагалі сприймаються з сарказмом.

ТСН. ua зібрав топ-5 найабсурдніших заяв очільника російського МЗС.

Ядерні "лякалки"

Головний "дипломат" РФ нерідко дозволяє собі вдаватися до погроз на адресу інших країн, лякаючи їх ядерною зброєю.

У квітні Лавров заявив, що озброєння, яке Захід постачає до України, буде ціллю для збройних сил Росії, а також, що введення військ НАТО до України призведе до Третьої світової війни. Він сказав що такі дії є реальним ризиком ядерної війни.

Когнітивний дисонанс чи шизофренія

Сергій Лавров під час візиту до Каїра в неділю зробив протилежні за змістом заяви щодо України. Спочатку він сказав, що Росія "не має упереджень" до переговорів з Україною, а потім пригрозив поваленням "київського режиму".

Міністр країни, яка щодня вбиває українців та знищує українські міста ракетними ударами, раптово заявив, що "йому шкода українців".

Потім Лавров заявив, що угода про експорт зерна не заважає Росії продовжувати обстріли України.

Антисемітизм

У травні в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" Лавров заявив, що "Гітлер мав єврейську кров, як і Зеленський", а найзатятіші антисеміти зазвичай євреї.

"Він (Зеленський, - ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він – єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти зазвичай євреї", – сказав "дипломат".

Скандальна заява викликала обурення в Ізраїлі. Після інциденту посол Росії в Ізраїлі був викликаний для пояснень. Через це російський диктатор Володимир Путін навіть перепросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета.

"Дипломатичний цирк"

В Індонезії на саміті "Великої двадцятки" багато представників держав відмовилися від спільного фото через присутність Лаврова і оголосили йому бойкот. Світові дипломати звинуватили міністра РФ у зриві переговорів.

Лавров, зі свого боку, звинуватив опонентів у "шаленій русофобії" та небажанні вирішувати українське питання дипломатичним шляхом.

Російський "дипломат" вирішив не брати участі в офіційному обіді та вечірній сесії саміту.

Хамство

Головний "дипломат" Росії нерідко вдається до хамства, коли не має що сказати по суті. Особливо до журналістів.

Так, у червні Лаврову знову довелося брехати та виправдовуватися на запитання журналіста про вкрадене українське зерно.

"Що із вкраденого в України, окрім зерна, росії ще вдалося продати?” - запитав Лаврова журналіст.

На що той спочатку спробував віджартуватися, проте це не вдалося. Тоді він вдався вже до сталого наративу про “неонацистів” та “спецоперацію” і хамства.

“У вас увесь час болить голова, де б і що поцупити, так? Ви думаєте, що всі так чинять? Я вам відповідаю: ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити схід України від тиску “неонацистського режиму”, – відповів Лавров.

А іноді він просто утікає від незручних питань журналістів.