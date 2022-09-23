“Недолугі виправдання, скарги та брехлива пропаганда”: Зеленський оцінив виступ представника Росії на Генасамблеї ООН

Український президент розповів про реакцію світової спільноти на “формулу миру” від України, яку було представлено у Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне сприйняття його виступу на Генасамблеї ООН та відзначив постійну брехливу пропаганду представника Росії, від якої світ уже давно втомився.

Про це він говорив у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 23 вересня, у день, коли завершуються заходи у Нью-Йорку в межах участі нашої держави в черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, цей тиждень був результативним для України.

“Україна показала, що не тільки правда за нами, а й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість – саме у нас впевненість у перемозі. Світ завжди тонко відчуває такі речі. Хто насправді міцний, а хто вдає міцність. Хто справді відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховати слабкість і невпевненість”, - заявив президент.

Зеленський нагадав, що Україна запропонувала на Генасамблеї “формулу миру”, яка є шляхом до стабілізації міжнародних відносин.

“І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне”, - наголосив український лідер.

Президент перелічив п’ять пунктів, які складають українську “формулу миру”:

покарання агресора;

захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні;

відновлення безпеки й територіальна цілісність;

гарантії безпеки;

рішучість світової більшості досягати всього цього разом з Україною.

“А що представила Росія? Знов недолугі виправдання, скарги та постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст із нами”, - наголосив Зеленський.

Український президент також висловив вдячність усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили свою підтримку на Генасамблеї та всіх заходах, які відбувалися за участі українських представників у США цього тижня.

Нагадаємо, у своєму виступі на загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України наголосив на необхідності найсуворішого покарання для держави-агресорки.

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