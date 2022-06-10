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"Недостатньо крові": Подоляк про блокування Нідерландами надання Україні членства на вступ до ЄС

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"Недостатньо крові": Подоляк про блокування Нідерландами надання Україні членства на вступ до ЄС

Фото: Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до Нідерландів через їхню позицію про вступ України до ЄС.

Посадовець наголосив, що українці платять велику ціну за вступ України до ЄС. 

Про це Михайло Подоляк написав у Тwitter. 

"Свобода, конкуренція, права людини - Нідерланди завжди були взірцем демократії. Сьогодні українці платять страшну ціну за захист вільної Європи від російських таборів. Невже наші люди заплатили недостатньо крові, щоб отримати шанс бути в сім'ї ЄС", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на сьогодні надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу не підтримують Данія та Нідерланди. Це дві з трьох країн, про позицію яких раніше заявила віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, не вказавши назв.

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