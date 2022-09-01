"Недоумство й відвага по-лукашенківськи": у Зеленського відреагували на нові військові навчання в РБ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував майбутні військові навчання в Білорусі, на який можуть бути тренування зі "звільнення" територій України.

Так, Подоляк порадив військовим Білорусі та Росії навчатися здаванню в полон, а не "захопленню чужих територій".

Про це радник голови ОП написав у Мережі 1 вересня.

"Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із "захоплення чужих територій". Для більшої користі наші хлопці з Волині радять російським і білоруським військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри ("ми просто заблукали")", – йдеться в заяві Подоляка.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ у Білорусі планують військові навчання, на яких можуть провести тренування зі "звільнення" територій. Може йтися про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей України.

Зауважимо, як зафікусувала моніторингова група, тренувальна зона білоруської авіації змістилася значно ближче до кордону з Україною.

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