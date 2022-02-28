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"Неефективний засіб: у Грузії пояснили відмову запровадити санкції проти РФ

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"Неефективний засіб: у Грузії пояснили відмову запровадити санкції проти РФ

Associated Press

Грузинська влада керується прагматичними міркуваннями.

Грузія запроваджувати економічні санкції проти Росії після її повномасштабного вторгнення до України не буде.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише видання Новини-Грузія.

"Сьогодні в Європі йде велика війна, у найбільшій державі Європи, столицю України бомблять, і зупинити це сьогодні, як ми бачимо, нікому, і скажемо прямо, що санкції - це неефективний засіб", - сказав він.

За його словами, санкції проти РФ негативно діятимуть щодо громадян Грузії.

"Коли йдеться про введення санкцій… Про що вони просять мене? Щоб я встановив санкції своєму народу? І хто втратить від цього? Наше населення, наша економіка, понад мільйон наших співвітчизників, які не зможуть здійснювати фінансові операції тощо", - додав грузинський глава уряду.

Як повідомлялось, Грузія направить до України гуманітарний вантаж на один мільйон ларі ($320 тис.) для гуманітарної допомоги Україні через вторгнення Росії.

Санкції та гуманітарна допомога: новини зі США

Санкції та гуманітарна допомога: новини зі США

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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