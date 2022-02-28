"Неефективний засіб: у Грузії пояснили відмову запровадити санкції проти РФ

Грузинська влада керується прагматичними міркуваннями.

Грузія запроваджувати економічні санкції проти Росії після її повномасштабного вторгнення до України не буде.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише видання Новини-Грузія.

"Сьогодні в Європі йде велика війна, у найбільшій державі Європи, столицю України бомблять, і зупинити це сьогодні, як ми бачимо, нікому, і скажемо прямо, що санкції - це неефективний засіб", - сказав він.

За його словами, санкції проти РФ негативно діятимуть щодо громадян Грузії.

"Коли йдеться про введення санкцій… Про що вони просять мене? Щоб я встановив санкції своєму народу? І хто втратить від цього? Наше населення, наша економіка, понад мільйон наших співвітчизників, які не зможуть здійснювати фінансові операції тощо", - додав грузинський глава уряду.

Як повідомлялось, Грузія направить до України гуманітарний вантаж на один мільйон ларі ($320 тис.) для гуманітарної допомоги Україні через вторгнення Росії.