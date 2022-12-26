Неформальний саміт глав СНД у Санкт-Петербурзі: хто приїхав до Путіна

У Президентській бібліотеці в Санкт-Петербурзі в понеділок, 26 грудня, розпочався неформальний саміт очільників міжнародної організації Співдружності Незалежних Держав СНД.

На саміт до президента Росії Володимира Путіна приїхали президенти Білорусі Олександр Лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Садир Жапаров, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, а також президент Таджикистану Емомалі Рахмон і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Учасники міжнародної організації Співдружності Незалежних Держав підбили підсумки співпраці 2022 року. Проте президент РФ Володимир Путін заявив про розбіжності між учасниками СНД.

"Доводиться визнати, на жаль, і те, що між державами-учасницями співдружності також виникають розбіжності. Головне, що ми готові і співпрацюватимемо, і навіть якщо виникають будь-які проблемні питання, прагнемо вирішувати їх самі, разом, спільно надаючи один одному товариську допомогу та посередницьку допомогу", – сказав він.

Нещодавні заяви диктатора Путіна

Нещодавно Володимир Путін знову заявив про мирні переговори з Україною, зокрема очільник Кремля сказав, що Росія нібито готова домовлятися, проте, як завжди, звинуватив Україну у неготовності до процесу перемовин.

Путін також вважає, що 99,9% росіян готові воювати за Росію.

Очільник Кремля на пресконференції 22 грудня раптово заявив, що не хоче "розкручувати маховик воєнного конфлікту". Водночас глава Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і традиційно звинуватив Україну в небажанні домовлятися.

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