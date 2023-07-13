Негативні оцінки несправедливі: експерт вказав на важливі деталі саміту НАТО у Вільнюсі

Експерт не оцінює саміт НАТО, як невдалий, і закликає не применшувати значення договору про гарантії безпеки для України.

Хоча є різні оцінки щодо результатів Вільнюського саміту НАТО, країни Альянсу дуже потужно заявили про підтримку України.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок у коментарі "24 каналу".

Експерт зауважив, що саме Джо Байден визначав риторику НАТО на саміті.

"Заява Байдена на зустрічі із Зеленським засвідчила, що США нині визначатимуть політику НАТО щодо вступу України. Ця заява дуже потужна. Йдеться про те, що питання запрошення України до НАТО – може бути справою кількох місяців. І зараз є різні міркування, коли це може статися", – зазначає Клочок

На думку аналітика, не варто прив'язувати офіційне запрошення до членства в НАТО до наступного саміту, який планується у Вашингтоні. Це може відбутися і в рамках Ради Україна – НАТО, перше засідання якої відбулося 12 липня.

Експерт не оцінює саміт НАТО, як невдалий. Він звертає увагу, що декларацію про гарантії для України підписали всі країни "Великої сімки". А це також і Японія, яка не членом Альянсу.

Крім того, було оголошено про військову допомогу від Австралії та Південної Кореї, які не входять у НАТО. Тож до допомоги Україні після G7 почали приєднуватися й інші країни. А це дуже потужний рух.

Клочок закликає не применшувати значення договору про гарантії безпеки для України.

"Тому що обсяг фінансової допомоги, який почав виділятися країнами ЄС, зріс у рази", – зауважив експерт.

Раніше ексміністр закордоннних справ Павло Клімкін оцінив саміт НАТО у Вільнюсі і заявив, що саміт "має результати для України, але не такі, як хотілося би".

Своєб чергою президент Володимир Зеленський запевнив, що на саміті Альянсу Україна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до НАТО.

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