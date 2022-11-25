"Негайно": Шольц вимагає від Росії припинити бомбовий терор та вивести війська з України

Канцлер також сказав, що Німеччина та Франція стоять на боці України та невпинно працюють над подальшою її підтримкою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну.

Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з французькою колегою, прем'єркою Елізабет Борн у Берліні 25 листопада, повідомляє "Укрінформ".

"З огляду на російську загарбницьку війну, наш спільний меседж: бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися. Росія повинна завершити війну та вивести свої війська. Негайно", – заявив німецький канцлер.

Він додав, що Німеччина та Франція солідарно стоять на боці України та невпинно працюють над подальшою її підтримкою. Наразі – з акцентом на відновленні енергетичної інфраструктури.

Берлін та Париж домовилися також про солідарні кроки в галузі енергетики, адже російська війна ставить цієї зими великі виклики також обом державам, особливо через високі ціни на енергію та товари першої необхідності.

Нагадаємо, кількома днями раніше експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів про реакцію Німеччини на вторгнення РФ до України. За його словами, там вважали війну катастрофою, але хотіли, щоб усе закінчилося швидко – Україна капітулювала та можна було продовжити співпрацю з РФ.

Представник німецького уряду назвав слова Джонсона "повною нісенітницею".

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