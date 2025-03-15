"Нехай це будуть наші союзники, які не ризикують": Дуда про відправлення миротворців до України

Британія та Франція заявили, що вони готові розмістити свої війська на землі та літаки в небі України після припинення вогню. Польща цього поки що не зробила.

В інтерв'ю Бі-бі-сі президент Польші Анджей Дуда пояснив причину.

"Ми допомагаємо українцям і Україні від самого початку цієї війни. Від першого дня наша земля, наші аеропорти та наш повітряний простір використовували для доставки допомоги Україні. Ми допомагаємо Україні 24 години на добу. Тому що ми - транспортний вузол для України, і без нас допомоги не було б", - нагадав Дуда.

"Тому якщо хтось відправлятиме своїх солдатів до України, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують, тому що ми будемо переправляти їхніх солдат через нашу країну вдо Україну, і вони будуть використовувати нашу інфраструктуру, нашу землю та нашу безпеку", - додав він.

Нагадаємо, дискусії про відправлення військ до України поновилися в листопаді 2024 року, після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа.

Зеленський повідомив, що для забезпечення миру в Україні необхідно 100 тисяч миротворців і що за його дорученням військові розробили карту, яка показує реальну потребу в іноземних військах для забезпечення миру в країні.

Напередодні стало відомо, що ще одна країна оголосила про готовність відправити до України миротворців. Більше про це читайте у новині.

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