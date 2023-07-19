"Нехай ходить і озирається": у Зеленського відреагували на відмову Путіна їхати на саміт БРІКС

Відмова російського диктатора Володимира Путіна приїхати на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки показує, що міжнародне право працює. Тому злочинець Путін повинен опинитися на лаві підсудних.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус "президента". Саме так і має працювати міжнародне право", - написав він.

Подоляк заявив, що сама суть міжнародного права в тому, що злочинці за прикладом Путіна повинні постійно озиратися та боятися, що їх можуть арештувати та доправити в суд у Гаагу.

"Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не поїде у серпні до ПАР на саміт БРІКС, замість нього туди вирушить голова МЗС Сергій Лавров.

Крім того, ми раніше інформували, що президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що потенційний арешт російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС буде оголошенням війни Росії.

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