"Нехай щастить у Римі, синьо-жовті": Зеленський попередив Джонсона, що цього разу не підтримає Англію

Президент побажав українським футболістам перемоги.
Президент України Володимир Зеленський попередив прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, що сьогодні він не буде вболівати за збірну Англії з футболу.
"Вибачте, Борис Джонсон, але в цей раз я не підтримую Англію. Вперед, Україно! Нехай щастить у Римі, синьо-жовті", — написав президент на сторінці у Twitter.
Вибачте, @BorisJohnson, але цього разу я не підтримую @England. Вперед, #Україно! Нехай щастить у Римі, синьо-жовті! #40млнПідтримуютьЗбірну#ЗбірнаУкраїни#ПідтримайЗбірну#МиЗбірна#euro2020 https://t.co/rY1MjE2wJD— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу і звернувся до всіх українців з проханням вболівати за наших гравців.
"Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців", - написав він у соцмережі.
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