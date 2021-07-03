"Нехай щастить у Римі, синьо-жовті": Зеленський попередив Джонсона, що цього разу не підтримає Англію

"Нехай щастить у Римі, синьо-жовті": Зеленський попередив Джонсона, що цього разу не підтримає Англію

Президент побажав українським футболістам перемоги.

Президент України Володимир Зеленський попередив прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, що сьогодні він не буде вболівати за збірну Англії з футболу.

"Вибачте, Борис Джонсон, але в цей раз я не підтримую Англію. Вперед, Україно! Нехай щастить у Римі, синьо-жовті", — написав президент на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу і звернувся до всіх українців з проханням вболівати за наших гравців.

"Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців", - написав він у соцмережі.

Про головні події довкола чвертьфіналу Євро-2020 Україна - Англія - у нашому матеріалі.

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