"Нехай Венс почитає історію": Зеленський різко прокоментував мирну ініціативу "правої руки" Трампа

За словами глави держави, такі сигнали від потенційного віцепрезидента США є небезпечними для України.

Президент Володимир Зеленський назвав кандидата у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венса "занадто радикальним".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню The New Yorker.

Зеленський пояснив, що план Ді Венса щодо закінчення війни полягає у тому, аби Україна просто віддала свої території. Президент наголосив, що така ідея є неприйнятною для України.

"Думка про те, що світ повинен закінчити цю війну за рахунок України, є неприйнятною. Але я не вважаю цю його концепцію планом у будь-якому формальному сенсі. Це була б жахлива ідея, якби людина справді збиралася її реалізувати, змусити Україну нести витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій. Але це точно не може статися. Такий сценарій не мав би жодної основи в міжнародних нормах, у статуті ООН, у правосудді. І це не обов’язково покладе кінець війні. Це просто гасла", – каже Зеленський.

За словами глави держави, такі сигнали від потенційного віцепрезидента США є небезпечними для України.

"Треба сказати, що з Трампом такого не було. Ми з ним розмовляли по телефону, і його повідомлення було максимально позитивним, з моєї точки зору: "Я розумію", "Я підтримаю" і так далі.

[Венс та інші, хто поділяє його погляди] повинні чітко розуміти, що як тільки вони починають торгувати нашою територією, вони починають закладати інтереси Америки деінде: наприклад, на Близькому Сході, а також у відносинах Тайваню та США з Китаєм. Хоч би який президент чи віце-президент висунув цю перспективу – що припинення війни залежить від закріплення статус-кво, коли Україна просто віддасть свою землю – повинен нести відповідальність за потенційний початок глобальної війни", – пояснив президент.

Також він додав, що не сприймає слова Венса серйозно, адже якби це був план, то США прямували б до глобального конфлікту, в який будуть втягнуті Ізраїль, Ліван, Іран, Тайвань, Китай та багато африканських країн.

"Такий підхід транслював би світові наступне неявне правило: я прийшов, я завоював, тепер це моє. Це правило застосовуватиметься всюди: і до земельних претензій, і до прав на корисні копалини, і до кордонів між країнами. Це означатиме, що той, хто стверджує контроль над територією – не законний власник, а той, хто прийшов місяць чи тиждень тому з автоматом у руках – той і є головним. Ми опинимося у світі, де сила є вирішальною. І це буде зовсім інший світ, глобальне протистояння", – каже Зеленський.

Президент закликав Венса почитати історію Другої світової війни, коли країна була змушена віддати частину своєї території Гітлеру.

"Нехай пан Венс почитає історію Другої світової війни, коли країна була змушена віддати частину своєї території одній особі (Гітлеру – Ред.). Що зробив той чоловік? Чи його заспокоїли, чи він завдав нищівного удару європейському континенту – багатьом націям загалом і єврейській нації зокрема? Нехай трохи почитає", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 15 липня на з'їзді Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що обрав Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Джей Ді Венс - сенатор зі штату Огайо, безапеляційний противник допомоги Україні.

Детальніше про те, що напарник Трампа Джей Ді Венс говорив про війну в Україні, розповів кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

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