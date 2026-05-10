"Нехай телефонує": Фіцо розповів про реакцію Путіна на послання Зеленського

Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви 9 травня передав російському диктатору Володимир Путін інформацію від президента України Володимир Зеленський щодо готовності до переговорів. На думку словацького лідера, глава України має подзвонити кремлівському диктатору.

Про це Фіцо розповів під час перельоту до Москви.

За словами Фіцо, про готовність до перемовин із Путіним Зеленський сказав йому під час особистої зустрічі у Вірменії.

«Він (президент України Володимир Зеленський — ред.) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі», — заявив Фіцо під час перельоту з Москви.

Словацький прем’єр також озвучив реакцію Путіна.

«Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном», — інтерпретує Фіцо відповідь Путіна.

Крім того, прем’єр Словаччини позитивно висловився щодо продовження режиму припинення вогню до 11 травня. Він вважає, що це «дасть простір необхідному».

«Дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство», — сказав лідер Словаччини.

Фіцо також заявив, що виступає проти «нової залізної завіси» між Євросоюзом і Росією та підтримує «стандартні, дружні та взаємовигідні відносини» з РФ.

Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що окремого послання від Зеленського нібито не було. За його словами, Фіцо лише переказав Путіну деталі своєї розмови з українським президентом.

Водночас сам Путін пізніше підтвердив, що почув від Фіцо інформацію про готовність Зеленського до особистої зустрічі.

«Особливого послання від Зеленського не було, я почув ще раз, що Зеленський готовий провести особисту зустріч. Ми ніколи не відмовлялися від цього. Той, хто хоче зустрітися — нехай і приїжджає до Москви», — заявив глава Кремля.

За словами Путіна, зустріч також може відбутися в третій країні, але лише після досягнення остаточних домовленостей.

Як зазначали раніше у МЗС Словаччини, Фіцо під час візиту до Москви може передати Путіну певну інформацію від Зеленського. Йдеться про дипломатичні контакти, а не офіційні мирні ініціативи. У відомстві зазначили, що Фіцо спілкується з обома сторонами та може озвучити їхні позиції. Також у Москві він планує обговорити можливі шляхи завершення війни. У Києві наголошують, що Україна відкрита до переговорів лише за чітких умов.

Згодом стало відомо, що Фіцо у Москві заявив: війна Росії проти України нібито наближається до завершення. Він закликав до якнайшвидшого припинення вогню та переговорів як єдиного шляху до миру. Фіцо наголосив, що діалог є ефективнішим за продовження бойових дій. Також він висловив сподівання на деескалацію конфлікту.

