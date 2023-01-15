Некомпетентність країн НАТО стала однією з причин війни в Україні — Грибаускайте

Західні країни не можуть стояти осторонь та дивитись, як росіяни вбивають українців

Некомпетентність країн НАТО стало однією з причин, які призвели до повномасштабної агресії Росії проти України.

Таку думку висловила колишня президентка Литви Даля Грибаускайте, повідомляє LRT.

Вона заявила, що західні країни не можуть стояти осторонь та дивитись, як росіяни вбивають українців.

"Ми не можемо стояти осторонь та дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз, і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за свободу і за життя в Україні", - сказала вона.

Зазначимо, що раніше Грибаускайте неодноразово критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію проти України.

Нагадаємо, раніше Грибаускайте дорікнула "втомленим країнам" і назвала тих, які підтримуватимуть Україну.

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