Немає аргументів, щоб не домовитися: Зеленський про можливий результат переговорів на рівні лідерів

Президент України в Туреччині / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів про можливий резутат переговорів у Туреччині, якби вони відбулися на рівні лідерів.

Про це йшлося під час пресконференції українського президента в Анкарі 15 травня.

«Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитися…Спробувати на якийсь термін домовитися про припинення вогню. І я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшли… А може ще з якимись результатами… Не можу сказати», — сказав він.

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Також, як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ.

Нагадаємо, ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ, що мають відбутися 15 травня у Стамбулі і стати першими публічними перемовинами від березня 2022 року.

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