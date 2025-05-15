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Немає аргументів, щоб не домовитися: Зеленський про можливий результат переговорів на рівні лідерів
Якби переговори відбулися на рівні лідерів держав, домовитися про припинення вогню, ймовірно, було би можливо.
Президент України Володимир Зеленський розповів про можливий резутат переговорів у Туреччині, якби вони відбулися на рівні лідерів.
Про це йшлося під час пресконференції українського президента в Анкарі 15 травня.
«Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитися…Спробувати на якийсь термін домовитися про припинення вогню. І я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшли… А може ще з якимись результатами… Не можу сказати», — сказав він.
Також, як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ.
Нагадаємо, ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ, що мають відбутися 15 травня у Стамбулі і стати першими публічними перемовинами від березня 2022 року.
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