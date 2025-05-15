ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
809
Час на прочитання
1 хв

Немає аргументів, щоб не домовитися: Зеленський про можливий результат переговорів на рівні лідерів

Якби переговори відбулися на рівні лідерів держав, домовитися про припинення вогню, ймовірно, було би можливо.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Немає аргументів, щоб не домовитися: Зеленський про можливий результат переговорів на рівні лідерів

Президент України в Туреччині / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський розповів про можливий резутат переговорів у Туреччині, якби вони відбулися на рівні лідерів.

Про це йшлося під час пресконференції українського президента в Анкарі 15 травня.

«Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитися…Спробувати на якийсь термін домовитися про припинення вогню. І я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшли… А може ще з якимись результатами… Не можу сказати», — сказав він.

Також, як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ.

Нагадаємо, ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ, що мають відбутися 15 травня у Стамбулі і стати першими публічними перемовинами від березня 2022 року.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie