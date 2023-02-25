"Немає більше Путіна": Подоляк назвав візит Байдена до Києва "крапкою на політичному русі" диктатора

Представник ОП каже, що нарешті всі зрозуміли "ущербність і нікчемність російського світу".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що візит американського лідера Джо Байдена до Києва - це "крапка на політичному кар'єрному русі" диктатора РФ Володимира Путіна.

Таку думку представник ОП висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, перебування Бадена в Україні зафіксувало кілька важливих меседжів. Зокрема керівник Білого дому демонстративно показав те, що "сьогодні є він глобальний гравець, Зеленський глобальний гравець і немає більше Путіна".

"Перше (що показав візит Байдена - Ред.) - демократія виграє, а не програє. Демократія не може собі дозволити програти авторитаризму примітивного російського спрямування. Друге - ми тут і ми з Києва не підемо. Київ - це вільне місто вільних людей, місто свободи. Третє - демократичний світ дасть все необхідне Україні, щоб вона виграла, а не програла, не зафіксувала якусь територію в обмін на мир, як це було 2014-го, а щоб Україна виграла цю війну", - наголосив Подоляк.

Радник голови ОП наголошую, що нарешті всі зрозуміли "ущербність і нікчемність російського світу". За словами Подоляка, "цей за світ абсолютно дегенеративний, нічого не дає для сучасної цивілізації, не має жодного значення для цієї цивілізації".

Нагадаємо, 20 лютого Джо Байден прибув до України з неоголошеним візитом. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер зазначив, що візит Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

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