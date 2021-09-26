Немає часу на зволікання: Кулеба пояснив, чому риторика України в ООН стала жорсткішою

Немає часу на зволікання: Кулеба пояснив, чому риторика України в ООН стала жорсткішою

Кулеба закликав "ООН активніше реагувати на злочинні дії Росії".

Проблема незаконно окупованого Росією Криму є глобальною, а не тільки українською, оскільки ставить під загрозу фундаментальні для ООН та світу принципи.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у блозі на сайті "Укрінформу".

"Окупація Криму – це глобальна, а не виключно українська проблема. Вона ставить під загрозу такі фундаментальні для ООН та світу принципи, як міжнародний мир і безпека, непорушність кордонів, свобода мореплавства, захист прав людини та прав корінних народів, свобода мореплавства, екологічна безпека. У Криму сьогодні, як сказав президент України, "замість фауни та флори – флот і солдати", - висловився Кулеба.

Також, за його словами, риторика України на нинішній сесії Генасамблеї ООН стала більш жорсткою, оскільки просто закликати і попереджати світ про нові виклики, з якими Україна зіткнулася раніше за інших, марно. Кулеба наголосив, що замість цього треба діяти активно. Він також закликав "ООН активніше реагувати на злочинні дії Росії".

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"Сучасний рівень глобальних викликів не залишає часу на зволікання, не залишає права на м'якість, не залишає можливості "відсидітися" в стороні. Ми в Україні зіштовхнулися із багатьма сучасними викликами раніше за інших. Взяти, до прикладу, хоча б дезінформацію. Ми попереджали світ про цю загрозу ще в 2014 році, коли опинилися під катком російської пропаганди. Нас не хотіли чути. А за кілька років самі зіштовхнулися з тим, про що Київ вже давно говорив. Україна готова ділитися досвідом протидії гібридним загрозам, який ми здобули за понад сім років протистояння російській агресії. Але ми тепер точно знаємо: просто закликати та попереджати марно. Треба активно діяти та вести за собою вже сьогодні. Саме тому змінилася риторика України", - зазначив очільник МЗС.

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