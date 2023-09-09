"Немає чим пишатися": МЗС України прокоментувало спільну декларацію G20 (фото)

Країни "Великої двадцятки" опублікували спільне комюніке, в якому є згадка про війну в Україні.

Країни G20 9 вересня 2023 року узгодили спільну декларацію за результатами саміту в Нью-Делі. Однак, у заяві не йдеться про засудження війни, яку Росії розв’язала проти України. У МЗС України негативно відреагували на підсумкову заяву країн "Великої двадцятки".

Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", - йдеться у його дописі.

Олег Ніколенко також показав, який вигляд могла б мати спільна декларація ​​G20 щоб бути "більш наближеною до реальності".

Пост речника МЗС Олега Ніколенка у Facebook

Так, у відредаговану тексті, який наводить МЗС України, зокрема йдеться про наступне:

– щодо війни проти України Росія повинна діяти виключно в узгодженні з цілями і принципами статуту ООН;

– у війні проти України Росія повинна відмовитись від погроз або використання сили задля захоплення територій всупереч територіальній цілісності, суверенітету та політичної незалежності будь якої країни;

– у війні проти України російські погрози або застосування ядерної зброї – неприпустимі;

– члени G20 одноголосно засудили агресію РФ проти України і закликали Москву негайно припинити цю війну.

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