"Немає чого сказати ані людям, ані еліті": Клімкін висловився про відмову Путіна від пресконференції

Не буде від диктатора і послання до Держдуми.

Президент-диктатор РФ Володимир Путін відмовився від щорічної пресконференції за підсумками року та послання до Державної Думи, бо не має що сказати.

Таку думку в інтерв'ю "НВ" висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Дипломат наголосив, в Кремлі несподівано скасували традиційні події і для народу, і для еліт.

"Скасували пресконференцію, але зверніть увагу, що також скасували послання до Держдуми. Для чого пресконференція? Аби морочити голови людям, що там постійно і так роблять. А от послання - це послання російській еліті. І виходить, що немає чого сказати ані людям, ані еліті. От такий дуже простий висновок", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, 12 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що великої пресконференції президента до Нового року "не планується". Ймовірно, Путін знайде можливість поговорити з пропагандистами РФ, висловив припущення прессекретар диктатора.

У розвідці Великої Британії вважають, що глава Кремля міг піти на такий крок через побоювання, що доведеться відповідати на запитання щодо розпочатої ним війни в Україні.

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