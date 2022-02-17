Немає доказів того, що Росія відводить війська – повірена у справах США нагадала про потужні санкції

Немає доказів того, що Росія відводить війська – повірена у справах США нагадала про потужні санкції

Квін зазначила, що словам Путіна довіряти не варто.

Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю ТСН заявила про відсутність доказів того, що Росія відводить війська від українських кордонів.

Про це 16 лютого йдеться в сюжеті ТСН о 18:30.

На сьогодні частина дипломатів посольства США перебралися з Києва до Львова, частина таки поїхала з України. Щодо віз для українських громадян, то їх наразі припинили видавати, адже немає технічної можливості.

За словами Квін, дату повернення посольства до Києва спрогнозувати важко. Вона сказала, щойно Росія проведе деескалацію – дипломати повернуться до столиці. У разі ж повномасштабного російського вторгнення до України, санкції США завдадуть надзвичайно потужного удару по економіці РФ.

"Ми не говоримо про конкретні санкції, бо якби Росія знала, що саме ми плануємо, вона могла би вжити певних заходів для мінімізації їх впливу. США розглядають набагато потужніші санкції, ніж раніше", – розповіла повірена у справах США в Україні.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен теж заявив, що американська розвідка не бачить відведення російських військ від українського кордону, попри відповідні заяви Москви.

Президент України Володимир Зеленський теж заявив, що не бачить жодного відведення військ РФ від кордонів.

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