"Немає героїв, обидва злочинці": у США прокоментували зустріч Путіна та Пригожина

У США озвучили свою думку щодо зустрічі глави ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Вашингтоні переконані, що в цій історії немає героїв – вони обидва віддавали злочинні накази.

Про це зауважив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.

«Щодо повідомлень (у ЗМІ – ред.), як скажу, що вочевидь Євген Пригожин і Володимир Путін не ладнали між собою, зараз ми бачимо, що вони зустрічалися»,- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він наголосив, що оцінки американської сторони залишаються такими ж, як і на початку ситуації із заколотом в Росії: «У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє – особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні».

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Міллер також зазначив, що це вочевидь не останній розвиток історії з Пригожиним.

Нагадаємо, що рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнер" поставило його в незручне становище.

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