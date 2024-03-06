"Немає іншого способу повністю задовольнити потреби": Пентагон закликав Конгрес виділити Україні гроші для озброєння

Україні потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті.
Міністерство оборони США, як і вся адміністрація президента Джо Байдена, продовжує закликати Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги для України.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.
«Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час - та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси», - сказав представник оборонного відомства США.
Він наголосив, що Україні «потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті».
За словами Райдера, «насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби (Сил оборони України – ред.) на полі бою».
Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну. Але закон про надання підтримки Україні так і не ухвалили.
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