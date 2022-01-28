“Немає недоторканних”: у “Слузі народу” підтвердили затримання нардепа-однопартійця Сергія Кузьміних

Голова парламентської фракції президентської партії привітав зусилля антикорупціонерів.

Голова фракції партії “Слуга Народу” у Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував затримання Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) народного депутата Сергія Кузьміних.

Його заяву з цього приводу опубліковано в Telegram-каналі речниці партії Юлії Палійчук.

Давид Арахамія зауважив, що для однопартійців ця новина стала шоком, оскільки Сергій Кузьміних користувався заслуженою довірою як волонтер, брат легендарного комбата “кіборгів”, колишнього кремлівського в’язня Олега Кузьміних.

Водночас він наголосив, що закон повинен бути “один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії”, а колишні заслуги перед країною “не повинні бути амністією ні для кого”.

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“Якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді”, - йдеться в заяві Арахамії, який не оминув натякнути на опонента чинної влади, колишнього президента України Петра Порошенка.

Голова парламентської фракції “Слуги народу" привітав зусилля антикорупційної інфраструктури, яка, за його словами, стає "дієвою і по-справжньому незалежною".

“Нинішній інцидент є зайвим підтвердженням того, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних”, - заявив Давид Арахамія.

НАБУ впіймало нардепа Сергія Кузьміних на хабарі у понад пів мільйона гривень | Новини України

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 січня, у НАБУ повідомили про викриття чинного народного депутата України на "гарячому", під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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