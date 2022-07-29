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Немає ніяких сигналів про готовність до переговорів з боку Росії - Кулеба

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Немає ніяких сигналів про готовність до переговорів з боку Росії - Кулеба

Фото: commons.wikimedia.org

Немає ніяких сигналів про готовність до переговорів з боку Росії, яка насправді хоче воювати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, - пише Укрінформ.

Він зауважив, що українська сторона щодня отримує їх у вигляді чергових ракетних обстрілів української території, у вигляді заяв керівництва Росії і найвищих посадовців про те, що треба звалити Президента Зеленського, про те, що треба забезпечити повну денацифікацію України.

«Та немає насправді ніяких сигналів. Росія хоче насправді воювати, але дійсно, під приводом бажання пом’якшити ситуацію напередодні зимового сезону в деяких партнерах починається знову свербіж на тему переговорів з російською федерацією», - додав Кулеба.

Також влада дуже спокійно і чітко роз’яснює партнерам, чому їхні сподівання на конструктивну позицію Росії не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 26 липня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що "всі бойові дії закінчуються за столом переговорів, а Росія нібито ніколи від цього не відмовлялася.

Речник МЗС України Олег Ніколенко розцінив готовність Росії до переговорів як прийом для зупинки контрнаступу ЗСУ.

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