Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці нелюди – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справедливий мир у війні для нього – це територіальна цілісність держави та відшкодування всіх збитків, але насправді справедливого миру в цій війні не існує.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання про справедливий мир на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Що таке справедливий мир – дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Для нас всіх по-різному мир справедливий. Для мене як для президента справедливий мир – це ніяких компромісів щодо нашої землі і територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше. Відшкодування всіх тих збитків, яких завдала російська агресія", – розповів Зеленський.

Також читайте Чому візит Зеленського до Вашингтона важливий і як це вплине на Україну - пояснення аналітика зі США

"Ви знаєте, як у нас батьки втрачають своїх синів на фронті або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші – ніщо, їх не цікавлять ніякі відшкодування. Все, чим вони живуть, це помста. Вони живуть помстою. Тому це велика трагедія в цілому війна. І чим довше йде ця війна, ця агресія РФ, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою. Бо іншого сенсу для них жити немає. Я знаю таких людей", – пояснив президент України.

"Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці, навіть не можу знайти культурне слово, ці нелюди", – наголосив він.