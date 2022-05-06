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Немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні - Пентагон

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Немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні - Пентагон

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Але у американському силовому відомстві не прокоментували перебіг військових навчань у Білорусі.

Пентагон переконаний, що зараз збройні сили Білорусі не планують брати активну участь у війні Росії проти України, не зважаючи на раптову перевірку їхньої боєготовності.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ. 

«Наразі немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні»,- зауважив Кірбі.

Але при цьому представник Пентагону зауважив, що не коментуватиме перебіг військових навчань у Білорусі.

Нагадаємо, раніше у Збройних силах Білорусі почалась раптова перевірка готовності сил реагування: зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

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