Немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні - Пентагон

Немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні - Пентагон

Але у американському силовому відомстві не прокоментували перебіг військових навчань у Білорусі.

Пентагон переконаний, що зараз збройні сили Білорусі не планують брати активну участь у війні Росії проти України, не зважаючи на раптову перевірку їхньої боєготовності.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Наразі немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні»,- зауважив Кірбі.

Але при цьому представник Пентагону зауважив, що не коментуватиме перебіг військових навчань у Білорусі.

Нагадаємо, раніше у Збройних силах Білорусі почалась раптова перевірка готовності сил реагування: зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

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