"Немає сенсу дивитися в бінокль": Зеленський закликав негайно розв'язати питання зі вступом України до НАТО

"Зараз на кону наша незалежність", — заявив глава української держави.

Питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу в своїх рядах, адже на кону безпека країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю сайту Axios.

"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє та обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", — зауважив глава української держави.

"План дій щодо членства в НАТО - це реальний сигнал, це явний знак. Це ще не членство, але дійсне бачення України як частини Альянсу в доступному для огляду майбутньому ", - додав український президент.

Український лідер додав, що він особисто вважає, що країна з часом вступить в НАТО.

За його словами, українці все менше вірять в це.

"Я думаю, що це велика проблема", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, вступ України в НАТО підтримує майже половина населення країни — 43%. Зате зовсім не підтримує таку ідею тільки 12% опитаних українців. Крім того, 7% опитаних громадян заявили, що повністю переконані, що Україна вступить в НАТО найближчим часом (до року).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи приймуть рішення про надання Плану дій щодо членства для України.

Тим часом саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, пройде без представників України, оскільки не передбачає участі країн-партнерів.

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